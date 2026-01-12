До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівниці аптеки про те, що у приміщення закладу зайшов невідомий чоловік, який поводиться агресивно та висловлюється нецензурною лексикою.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Прибувши на місце події, поліцейські припинили протиправні дії чоловіка. Під час інциденту фігурант розбив скло у дверях аптеки. Сума завданих збитків склала 5 тисяч гривень.



З’ясувалося, що фігурант, 34-рінчий житель Хмельницької області, перебував напідпитку і не зміг пояснити свого вчинку.



За даним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.