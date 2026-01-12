Упродовж робочого тижня збережеться нестійка та морозяна погода, без істотних опадів, лише 15 січня з проходженням теплого атмосферного фронту пройдуть опади різного фазового стану.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

13 січня в області – хмарно. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман 200-500 м. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 12-17 градусів морозу, вдень 5-10 градусів морозу.

У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці туман 200-500 м. Слабка ожеледь. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 13-15 градусів морозу, вдень 6-8 градусів морозу.