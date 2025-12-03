Інцидент стався сьогодні на Театральному майдані. Рекламуючи компанію з виготовлення суші, блогер запропонував глядачам, серед яких переважно були молодь та діти, безкоштовну їжу. Під час штовханини травмувалися двоє дівчат.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Як розповіли в Тернопільському райуправлінні поліції, натовп молодих людей та підлітків почали штовхати один одного, аби встигнути взяти безкоштовно бургер. Як з’ясувалося, їжу роздавав 20-річний тернополянин, котрий позиціонує себе як блогер, проводячи рекламу фірмі, що займається приготуванням суші.

На даний час поліцейські задокументували два факти отримання неповнолітніми тілесних ушкоджень. Діти доправлені до медичних закладів. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Відомості внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Проводиться перевірка.

Подобається це: Подобається Завантаження…