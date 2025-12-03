Із перших днів великої війни Юрій Петров став на захист України. Два роки боротьби, важкі поранення, втрачене здоров’я, інвалідність… На жаль, серце захисника зупинилося. Сьогодні Юрія провели в останню земну дорогу. Вічна пам’ять та шана!

«3 глибоким сумом повідомляємо, що 1 грудня 2025 року зупинилося серце нашого земляка, ПЕТРОВА Юрія Вікторовича, який народився 27 квітня 1989 року у селі Воробіївка Висиповецького старостинського округу.

З початком повномасштабного вторгнення, з лютого 2022 року, він присвятив своє життя боротьбі, ставши до лав Збройних Сил України. Протягом двох років, до 1 квітня 2024-го, Юрій гідно виконував свій військовий обов’язок, демонструючи незламність духу та відвагу.

На жаль, війна залишила свій трагічний відбиток на його долі: у боях Юрій отримав важкі поранення, які підірвали його здоров’я та призвели до інвалідності….

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Юрія.

Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе!

Вічна памʼять та шана Герою!» – написали в Озернянській громаді.

