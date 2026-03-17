Після сходження снігу в області вже зафіксовано 49 пожеж у природних екосистемах. Вогнем пройдено близько 27 гектарів територій.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Разом із сухою травою знищується: рослинність, дрібні тварини і птахи, верхній родючий шар ґрунту. За кілька хвилин вогонь знищує те, що формується роками.

Рятувальники щодня виїжджають на такі пожежі. Витрачаються ресурси, пальне, час і людські сили. І це критично – адже в цей самий момент може виникнути інша надзвичайна ситуація, де допомога потрібна негайно. Кожна втрачена хвилина може коштувати людського життя.

Після випалювання земля втрачає родючість, а екосистема – баланс.

У більшості випадків причина таких пожеж – людська недбалість або підпал.

Те, що згорає за хвилини – відновлюється роками.

Не паліть суху траву, наголошують рятувальники.