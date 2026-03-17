Відбулись зміни в команді Тернопільської обласної військової адміністрації.

«17 березня до роботи приступив Роман Свистун. Розраховую на сильну, результативну співпрацю.

Окремо дякую Володимиру Василенку за його роботу на посаді заступника.

Працюємо далі. З фокусом на результат», – зазначив начальник ТОВА Тарас Пастух.

Роман Свистун – відомий у краї хірург, український вчений у галузі медицини, педагог, громадсько-політичний діяч. Кандидат медичних наук, доцент, декан факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Роман Васильович Свистун народився 14 червня 1966 року у Скалаті, що на Тернопільщині. Навчався в Кривенській восьмирічній школі, пізніше – у Скалатській середній школі імені Андрія Малишка.

1983-1989 роки – навчання у Тернопільському державному медичному інституті. Після закінчення вишу працював лікарем- хірургом Червоноармійської ЦРЛ Житомирської області. У 1993 році вступив у клінічну ординатуру кафедри хірургії післядипломної освіти, а в 1995 – в аспірантуру з хірургії.

З 1998 року працює у Тернопільському медичному університеті: асистент, доцент кафедри хірургії факультету післядипломної освіти (з 2004 р.). 2014 -2020 рр. – директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету, з 2020 р. – декан факультету післядипломної освіти ТНМУ. Хірург вищої кваліфікаційної категорії.