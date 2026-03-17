«Люди мають бути свідомими і розуміти: зараз такі часи, коли ти або в армії, або допомагаєш армії», – каже наш побратим Владислав, на псевдо «Семпай», уродженець Кременеччини.

Владислав підписав контракт із ЗСУ в 2020 році, у свої 19. Пройшов шлях від стрільця і кулеметника – до головного сержанта батареї. З початком повномасштабної війни боронив Чернігівщину.

Згодом долучився до батальйону Berlingo, який увійшов до складу 210 Окремий Штурмовий Полк. Бойовий шлях продовжив на Бахмутському та Луганському напрямках. Бив окупантів у районах Іванівського, Невського та Новоолександрівки.

Під час одного з боїв зазнав контузії, після якої виникли ускладнення зі здоров’ям. Залишатися на своїй посаді вже не міг, тому продовжив службу в одному із ТЦК та СП.

На новому місці щодня спілкується з цивільними, пояснює важливість мобілізації. Нагадує, що захист держави під час війни – конституційний обов’язок кожного громадянина.

«Коли хтось запитує: «А що мені дала ця країна?», то варто спершу самому відповісти на інше запитання: а що ти дав цій країні?» – каже він.

Побратиму часто доводиться пояснювати військовозобов’язаним, що поширений міф про «всіх одразу в штурмовики» не має нічого спільного з реальністю.

«Армія це великий злагоджений механізм, де кожен може знайти своє місце відповідно до свого цивільного досвіду і бути ефективним як на бойових, так і на небойових посадах», – додає Семпай.

Дякуємо за службу Владиславу і всім, хто допомагає комплектувати підрозділи Сил оборони.

