Школа писанкарства запрошує тернополян на безкоштовні майстер-класи
У п’ятницю, 20 березня, в будинку культури «Кутківці» розпочинає свою роботу щорічна школа писанкарства «Намалюю писаночку».
Відкриття – о 16.00.
Запрошуються до участі усі, хто має бажання навчитися малювати писанки, творити, фантазувати і належно підготуватися до Великодня. Повідомили в ТМР.
Вік учасників – від п’яти років.
Графік занять у школі:
22 березня (неділя) о 12.00;
27 березня (п’ятниця) о 16.00;
29 березня (неділя) о 12.00;
3 квітня (п’ятниця) о 16.00;
5 квітня (неділя) о 12.00.
Усі заняття – безкоштовні. Із собою потрібно мати сире яйце, серветки, писачок (якщо є).
Адреса будинку культури «Кутківці»: м. Тернопіль, вул. Дарії Віконської, 1.