У п’ятницю, 20 березня, в будинку культури «Кутківці» розпочинає свою роботу щорічна школа писанкарства «Намалюю писаночку».

Відкриття – о 16.00.

Запрошуються до участі усі, хто має бажання навчитися малювати писанки, творити, фантазувати і належно підготуватися до Великодня. Повідомили в ТМР.

Вік учасників – від п’яти років.

Графік занять у школі:

22 березня (неділя) о 12.00;

27 березня (п’ятниця) о 16.00;

29 березня (неділя) о 12.00;

3 квітня (п’ятниця) о 16.00;

5 квітня (неділя) о 12.00.

Усі заняття – безкоштовні. Із собою потрібно мати сире яйце, серветки, писачок (якщо є).

Адреса будинку культури «Кутківці»: м. Тернопіль, вул. Дарії Віконської, 1.