Щоразу, коли ворог атакує нашу країну, небезпека може чатувати не лише під час повітряної тривоги, а й уже після неї – там, де люди працюють, живуть і ходять щодня. Саме така ситуація сталася на Тернопільщині.

Під час весняно-польових робіт житель Тернопільського району виявив на сільськогосподарському полі збитий російський безпілотник типу «Герань-2» («Шахед»), який був уражений силами протиповітряної оборони. Чоловік не ризикував і одразу повідомив про знахідку на спецлінію поліції 102.

Про це повідомив Сергій Зюбаненко, начальник Головного управління Національної поліції в області.

На місце події негайно виїхали фахівці вибухотехнічної служби поліції Тернопільщини. Під час обстеження території вони виявили поруч з уламками бойову частину ворожого БПЛА, яка не здетонувала. Її вага становила близько 50 кілограмів, а отже загроза для людей була цілком реальною.

«Дякую свідомому громадянину за правильні дії, а вибухотехнікам – за професійність, витримку і чітку роботу.

Ще раз наголошую, що у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна наближатися до них, торкатися чи намагатися самостійно переміщувати. Єдине правильне рішення – одразу телефонувати на 112 або 102. Бережіть себе. Навіть після збиття ворожих цілей їхні уламки можуть нести смертельну небезпеку», – наголосив Сергій Зюбаненко.