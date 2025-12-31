Почніть рік із доброї справи: в суботу жителі Тернопільщини можуть здати кров
Тернопільський обласний центр служби крові запрошує донорів розпочати новий рік із важливої справи – здачі крові.
У суботу, 3 січня, заклад працюватиме у форматі робочої суботи та прийматиме донорів. Після свят потреба в донорській крові зростає, адже медичні заклади працюють без вихідних.
Як зазначають у центрі крові, одна донація може врятувати кілька життів. Фахівці нагадують: перед донацією важливо дотримуватися рекомендацій, добре відпочити, поснідати та утриматися від вживання алкоголю, адже донорство і алкоголь – несумісні.
Адреса: Тернопільський обласний центр служби крові, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.
Час прийому донорів: з 08:00 до 13:00.