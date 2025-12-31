Сніг, ожеледиця та ускладнення дорожньої обстановки змушують водіїв зупинятися просто на автошляхах. В екстрених ситуаціях, коли йдеться про життя і здоров’я людей, на допомогу приходять рятувальники. Насамперед – у випадках, коли зі снігових заметів потрібно витягнути автомобілі екстреної медичної допомоги, рейсові автобуси, або легкові авто, в яких перебувають діти, люди похилого віку чи хворі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Так, 30 грудня в селі Оліїв Зборівської ТГ рятувальники оперативно відбуксирували зі снігового замету автомобіль екстреної медичної допомоги, який повертався з виклику.

31 грудня в селі Кути Шумської ТГ із снігового замету витягнули легковий автомобіль, у якому перебували 5 осіб, серед них – дитина.

У селі Шупарка Борщівської ТГ допомогли відновити рух рейсового автобуса, який застряг у снігу.

В селі Білоголови Залозецької ТГ відбуксирували зі снігового замету автомобіль екстреної медичної допомоги.

Надзвичайники нагадують: під час негоди кожна поїздка має бути виваженою. Зменшуйте швидкість, дотримуйтеся дистанції та, за можливості, утримайтеся від руху без нагальної потреби.

Подобається це: Подобається Завантаження…