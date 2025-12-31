У період з 31 грудня на 1 січня на території області не заплановані масові заходи з нагоди святкування Нового року, однак поліцейські області нестимуть службу в посиленому режимі. Загалом до охорони публічного порядку, безпеки дорожнього руху та реагування на повідомлення громадян залучатиметься майже чотири сотні правоохоронців.



Наряди поліції та нацгвардії спільно будуть патрулювати поблизу місць масового скупчення громадян, на площах, вулицях.



У новорічну ніч жодних поступок, які стосуються комендантської години, не буде. Жителі міста та області повинні потрапити додому до опівночі. Поліцейські також закликають тернополян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а у разі виявлення підозрілих предметів або фактів правопорушення негайно повідомляти на спецлінію 102.



За рішенням Ради оборони Тернопільської області на території області дозволено роботу закладів харчування до 23.00 год.



Використання та продаж піротехнічних засобів теж під забороною. З одного боку – це відповідальність перед законом – адміністративна та кримінальна, а з іншого – моральна складова. Зараз у місті багато бійців проходять реабілітацію, а звуки вибухів можуть спровокувати негативні спогади.



Безпека на дорозі – це ще один важливий момент, який не залишиться поза увагою правоохоронців. На автошляхах Тернополя та області також зросте кількість автопатрулів.



Поліцейські закликають громадян з розумінням і відповідальністю поставитися до обмежень та пам’ятати, що всі наші зусилля мають бути спрямовані на стабільність і порядок всередині країни.

