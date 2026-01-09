Погода «перенесла» на пізніше «Зимові забави» у Тернополі
У зв’язку з погодними умовами спортивно-розважальний захід «Зимові забави» перенесено. Захід мав відбутися сьогодні, 9 січня на спортивному майданчику за адресою вул. Романа Купчинського, 1.
Інформацію, коли відбудуться «Зимові забави» повідомимо згодом, написали в ТМР.
Спортивно-розважальний захід організовують для дітей 6-12 років. Фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення підготують для діток веселі розваги, спортивні естафети та ігри, а також подарунки для активних спортсменів.