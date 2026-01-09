Кафедра маркетингу ФЕУ спільно з Академічною школою економіки та управління створили особливу різдвяну атмосферу – через творчість, командну роботу та сучасний контент. Учні 8-9 класів стали не просто глядачами, а творцями різдвяної історії.

Близько 15 учасників об’єдналися в команди, щоб перетворити українські традиції – колядки, символи, родинне тепло – на живий, емоційний відеоконтент для TikTok, Instagram та YouTube.

Центральною подією стала зйомка ситуативних різдвяних відео, яку професійно та натхненно організувала кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу ЗУНУ Юлія Тарасівна Процишин. Разом учасники працювали з ідеями, кадрами, світлом, рухом і звуком, навчалися бачити атмосферу та передавати її мовою відео.

Командна взаємодія, дрес-код у вишиванках, щирі усмішки та запашні пампушки створили особливий настрій єдності поколінь і любові до українських традицій.

Головна ідея майстер-класу – показати, що традиції не залишаються в минулому. Вони живуть тут і тепер, а відео стає способом зберегти їх для майбутнього та показати світові.

Захід пройшов щиро, креативно й по-різдвяному тепло.

Академічна школа економіки та управління продовжує відкривати молоді світ сучасного маркетингу – через практику, творчість і українські цінності.

