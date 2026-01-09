Новий семестр у школах Тернополя розпочнеться вчасно – з 12 січня.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“У Тернополі навчання в закладах загальної середньої освіти відновлюється з понеділка, 12 січня. Школярі повертаються до очного формату після зимових канікул відповідно до затвердженого навчального плану”, — повідомили в ТМР.

Раніше Кабінет Міністрів України через різке погіршення погодних умов рекомендував регіонам самостійно ухвалювати рішення щодо формату освітнього процесу, дозволивши перехід на дистанційне навчання або продовження канікул. Водночас у Тернопільській громаді, за результатами аналізу ситуації, вирішили розпочати семестр вчасно.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що рішення ухвалили після консультацій з управлінням освіти, керівниками закладів та батьківською спільнотою.

«Ми дізналися думку батьків та керівників шкіл, і усі вони за те, щоб розпочалося навчання. Наразі немає потреби продовжувати канікули, адже заклади освіти забезпечені теплом, проїзні шляхи і дороги в місті розчищені, громадський транспорт курсує без змін, що дає можливість добратися до місць навчання, – зазначив міський голова. – Окрім того, багато працюючих батьків не мають з ким залишити дітей, тому потрібно продовжувати очне навчання».

У разі зміни погодних умов або виникнення інших ситуацій рішення коригуватимуть оперативно.

Таким чином із 12 січня навчання в усіх школах Тернопільської громади відновлюється у звичному режимі. Заклади дошкільної освіти також працюватимуть без змін.

