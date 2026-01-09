Негода на Тернопільщині не відступає — тривають снігопади та заметілі. У зв’язку з цим рятувальники продовжують цілодобовий моніторинг і контроль ситуації на автошляхах регіону з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. До чергування залучено сім мобільних груп.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

“8 січня о 12:06 у Тернополі на вулиці Текстильній зі снігового замету відбуксирували три вантажні автомобілі, серед яких був і транспорт Червоного Хреста. Вже за пів години, о 12:35, у селі Ступки Байковецької громади рятувальники допомогли ще двом вантажним автомобілям вибратися на ділянку з твердим покриттям. У другій половині дня основні виклики були пов’язані з автомобілями екстреної медичної допомоги. О 18:07 у селі Млинки Золотопотіцької громади зі снігового замету відбуксирували «швидку», в якій перебувала хвора дитина. О 22:38 рятувальники працювали в селі Велика Плавуча Зборівської громади, де надали допомогу автомобілю екстреної медичної допомоги, що застряг у заметі. Уже вночі, о 02:12 9 січня, у селі Іване-Пусте Чортківського району рятувальники відбуксирували ще один автомобіль швидкої зі снігового замету та доставили фельдшера безпосередньо до місця виклику”, — розповіли в ДСНС Тернопільщини.

Як повідомили у Нацполіції області, всього лише за минулу добу правоохоронці спільно з рятувальниками допомогли власникам 60 транспортних засобів, які застрягли у снігових заметах.

“На об’їзній дорозі в селищі Скала-Подільська відбуксирували з дороги вантажний автомобіль, що повністю перекрив рух. В одному із сіл Скориківської громади допомогли водієві рейсового автобуса з пасажирами вибратися зі снігового замету”, — розповіли в поліції.

За минулу добу на дорогах Тернопільщині сталося 12 ДТП, з них 4 – з травмованими.

За прогнозами синоптиків, складні погодні умови зберігатимуться протягом наступної доби.

Водіїв закликають утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби, бути максимально обережними на дорогах та не залишати автомобілі на узбіччях, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі негайно звертайтеся на спецлінію 102 або до рятувальників ДСНС — 101.

