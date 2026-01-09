Уряд рекомендував МОН, обласним військовим адміністраціям та іншим органам влади розглянути перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул до 19 січня 2026 року.

Про це інформує Тернопільська ОВА.

Рекомендації стосуються закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Департамент освіти і науки Тернопільської ОВА звернувся до органів місцевого самоврядування області застосувати дистанційне навчання або продовжити канікули до 19 січня.

Остаточне рішення щодо формату навчання кожна громада Тернопільщини ухвалює самостійно.

