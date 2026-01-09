У Тернополі триває благодійна ініціатива зі збору теплих речей і смаколиків для військових.

КП «Туристично-інформаційний центр Тернополя» запрошує усіх охочих долучитися до благодійної ініціативи, мета якої – забезпечити наших воїнів необхідним теплом та турботою в зимову пору.

Перелік найважливіших речей, яких наразі потребують наші воїни – для обігріву та облаштування: термохімічні грілки, шерстяні та напівшерстяні ковдри, фольгована теплоізоляція, чорна будівельна плівка та офісні крісла на колесах;

одяг та гігієна: теплі та робочі рукавиці, засоби особистої гігієни, сухі та вологі серветки;

харчування: кава, печиво, солодощі, продукти швидкого приготування тощо.

Приносити подарунки можна до «Казкової резиденції» на Театральному майдані (трикутний будиночок біля драматичного театру) у суботу та неділю. Також речі приймають щодня в офісі Туристично-інформаційного центру за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2.

Організатори закликають тернополян не залишатися осторонь, адже навіть маленька допомога має велике значення.

Подобається це: Подобається Завантаження…