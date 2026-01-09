У 2025 році правоохоронці Тернополя та області масово фіксували випадки, коли водії, позбавлені водійських посвідчень, продовжують керувати авто, нехтуючи рішенням суду.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Минулого року поліцейські склали 8 639 постанов за порушення вимог частин 1-4 статті 126 КУпАП – керування транспортними засобами без відповідних документів або з порушенням встановлених обмежень. Ще 562 протоколи правоохоронці направили до суду за повторне керування автомобілем після позбавлення водійських прав (частина 5 статті 126 КУпАП).



Поліцейські наголошують: керування транспортним засобом без посвідчення водія – це не формальність, а серйозне правопорушення, яке тягне за собою сувору відповідальність.



Згідно з частинами 4 та 5 статті 126 КУпАП, любителям “їзди попри заборону” доведеться заплатити від 20 400 до 40 800 гривень штрафу. Якщо ж водія двічі ловлять за кермом авто без посвідчення, закон передбачає позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 5 до 7 років.



Водії, які порушили закон і щодо них складені протоколи за частиною 5 статті 126 КУпАП, загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Зокрема, за умисне ігнорування судових рішень передбачена відповідальність за статтею 382 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до трьох років позбавлення волі за невиконання вироку, рішення, ухвали чи постанови суду, що набрали законної сили, або за перешкоджання їх виконанню.



Правоохоронці вкотре закликають водіїв не ігнорувати рішення судів, адже зневага до закону може коштувати не лише значних фінансових втрат, а й свободи.

