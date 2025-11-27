Адріана Унольт померла в лікарні після дев’яти днів боротьби за життя. Під час російського ракетного удару дівчинка отримала важкі травми та опіки, осколкові поранення. Вона стала сьомою дитиною, загиблою внаслідок обстрілу. Легеньких небесних хмаринок тобі, янголятко!

Від жахливої атаки загинула мама Адріани, Олена Унольт. Рідна сестричка дівчинки, десятикласниця Єва, та бабуся, заслужена артистка України Людмила Червінська, нині також у лікарнях.

Трагічну новину повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. «Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев’ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, – поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни.

Дев’ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна. Світла пам’ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе», – йдеться у повідомленні.

