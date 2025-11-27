Знову у смутку село Биківці Шумської громади. Підтвердилась загибель Романа Шупінського, якого понад рік вважали зниклим безвісти. Осиротіла без сина мама, Роман завжди допомагав їй у всьому, підтримував. Захисник загинув на Луганщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким сумом та скорботою сповіщаємо, що підтвердилась загибель Шупінського Романа Дмитровича, 1975 року народження, жителя села Биківці, який понад рік вважався зниклим безвісти.

Роман проживав разом з мамою, допомагав їй у всьому. Мав добру вдачу, був відповідальним і нікому не відмовляв у допомозі.

Служив гранатометником механізованого батальйону. 7 листопада 2024 року відбувся останній для Романа бій. Загинув поблизу населеного пункту Макіївка Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу.

Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття родині та близьким Захисника», – повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

