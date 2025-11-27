Три фото з Тернопільщини увійшли до списку 10 найкращих світлин української природи у 2025 році Фотоконкурс «Вікі любить Землю» оголосив десять найкращих світлин української природної спадщини у 2025 році. Серед них — три фото з Тернопільської області, повідомляють організатори.

«Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth) — це міжнародний конкурс пам’яток природи, який зародився в Україні у 2013 році, а з 2014 проводиться у всьому світі. Його мета — зібрати фотографії природоохоронних територій України для ілюстрування статей у Вікіпедії.

У 2025 році на міжнародній арені Україна посіла третє місце серед 57 країн та територій за кількістю завантажених світлин: 124 учасники та учасниці завантажили 7436 фотографій заповідних обʼєктів України.

До списку 10 найкращих фото 2025 року увійшли знімки з пам’яток природно-заповідного фонду Тернопільської, Донецької, Одеської, Київської, Черкаської та Закарпатської областей.Три переможні світлини з Тернопільщини зробив фотограф та багаторічний учасник (і переможець) конкурсу Любомир Матвіїв.

Одне з трьох його фото — “Сарна серед трав Жеребківського заказника“ (головна світлина статті – ред.) стало також найкращою світлиною Тернопільської області 2025 року.

«Задля світлини “Сарна серед трав” довелось попотіти! У Жеребківському заказнику часто зустрічаються сарни, але вони дуже обережні істоти, і ще здалека помічають людей, втікаючи від них. Періодично і я навідуюсь у заказник, щоб поспостерігати за ними.Одного літнього вечора, мені вдалось розгледіти сарну далеко у травах. Вона спокійно стояла і не здогадувалась про мою присутність. Щоб залишатись непоміченим і підібратись ближче, мені довелось лежачи повзти метрів 100 з фотоапаратом поперед себе. Але результат цього вартий», — поділився історією автор фото Любомир.

Заєць сірий у полі. Серетський гідрологічний заказник

«Світлина “Заєць сірий у полі” для мене твердження того, наскільки ця природа може бути непередбачуваною.Можна весь день провести у лісі чи полі, але не зробити жодного знімку. Проте не варто передчасно ховати фотоапарат у рюкзак, адже будь-якої миті може відбутись щось неочікуване, навіть дорогою додому. Як-от цей заєць, що раптово виринув із трав і так само раптово зник. На вдалий знімок лише декілька секунд», — додав Любомир.

Заєць сірий у Галицькому ботанічному саду лікарських рослин

«Світлина “Заєць сірий у Галицькому ботанічному саду лікарських рослин” одна з моїх улюблених. Здається, заєць насолоджувався теплим ранковим сонцем не менше, ніж я. Про це говорить його спокійний погляд та неквапливість у той момент.Того ранку я спостерігав за природою із сховку, у надії, що природа сама створить ідеальний кадр. Так і сталось — вухатий з’явився у кадрі, якийсь час попозував, та побіг далі у своїх справах», — прокоментував переможець.

Усі три фото також представлятимуть Україну на міжнародному етапі «Вікі любить Землю», змагаючись за перемогу з іншими країнами-учасницями.

Окрім Тернопільської області, до списку 10 найкращих фото 2025 року увійшли знімки з пам’яток природно-заповідного фонду Донецької, Одеської, Київської, Черкаської та Закарпатської областей. Усі переможні світлини можна переглянути за посиланням.

