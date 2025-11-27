Відбулася гостьова лекція «Подорож до таємниці успіху фінської освіти» для здобуваів соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету та для студентів Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.

Професіонал-практик Марта Катрій, сертифікована вчителька початкових класів, експертка з оцінювання професійних компетентностей учителів початкових класів, засновниця дитячого центру розвитку SensoryIQ, провела гостьову лекцію для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти освітніх програм «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта».

Під час лекції Марта Петрівна охарактеризувала структуру фінської системи освіти, зазначивши, що дошкільна освіта є обов’язковою, а цикл початкової освіти у Фінляндії триває 6 років. Лекторка вказала на практичну реалізацію принципу дитиноцентризму через освітнє середовище, організацію навчального дня, тривалість перерв, автономію вчителя, вимоги до його професійної кваліфікації, підготовку до уроків та контекст наступності між дошкільною та початковою освітою.

Лекторка зосередила увагу на спільних і відмінних ознаках української та фінської систем освіти в контексті реформи Нової української школи, адже чимало інновацій у практику впроваджено саме з фінського досвіду.

