Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. У Синельниківському районі на Дніпропетровщині прийняв свій останній бій Василь Хаба з міста Підгайці. Захисникові був 51 рік. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Підгаєцька громада з глибоким сумом повідомляє про чергову важку втрату…

У боротьбі за свободу та незалежність України загинув наш земляк – солдат Василь Хаба, стрілець-номер обслуги механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А4667.

Василь Хаба, 30.01.1974 року народження, був призваний на військову службу 26 травня 2024 року Тернопільським РТЦК та СП. З першого дня служби він залишався відданим Військовій присязі, стояв на захисті української держави та свого народу.

Мужньо виконуючи військовий обов’язок, він загинув 21 листопада 2025 року поблизу села Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, беручи участь в обороні цього населеного пункту.

Василь віддав життя за те, щоб Україна вистояла. Пам’ять про нього залишиться у серцях земляків як про людину, що без вагань стала на захист країни у найважчий час.

Щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Разом із вами сумує вся Підгаєцька громада.

Зустріч тіла відбудеться завтра об 11:00 у селі Вага. Після цього кортеж вирушить до міста Підгайці, до церкви Успіння Пресвятої Богородиці, де відбудеться відправа, а далі – на міське кладовище для поховання.

Просимо всіх жителів приєднатися, щоб віддати останню шану Герою.

Вічна пам’ять!» – написали у міській раді.

Kateryna Orysyk: «Вічна пам’ять тобі, Герою України, братику наш рідненький. Спочивай з Богом. Царство небесне. Ти, напевно, вже зустрівся з нашим таточком. Обійми його від мене . За нашу маму не переживай. Вона сильна. Ми всі разом з нею».

На території Підгаєцької громади 28 листопада оголошено днем жалоби у зв’язку із загибеллю військовослужбовця Василя Хаби.

