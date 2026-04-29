Земельні ресурси Тернопільщини продовжують підтримувати фінансову стійкість місцевих громад. Протягом січня-квітня поточного року сукупні надходження від земельного податку та орендної плати сягнули 206,7 млн гривень, що свідчить про високу активність землекористувачів регіону.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг фінансових вливань зріс на 26,4%, що у грошовому еквіваленті становить додаткові 43,1 млн гривень. Примітно, що реальні показники наповнення бюджетів виявилися суттєво вищими за прогнозовані, перевищивши планові позначки на 25,8 млн гривень.

Головне навантаження щодо забезпечення доходів традиційно взяв на себе бізнес: внесок юридичних осіб склав 173,3 млн гривень. Водночас від приватних власників та громадян, які обробляють землю самостійно, надійшло ще 33,4 млн гривень.