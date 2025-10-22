Упродовж дев’яти місяців цього року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 343 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. За результатами перевірок донараховано штрафних санкцій на суму 71,6 мільйона гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Під час контрольно-перевірочних заходів податківці виявили 334 порушення вимог чинного законодавства. Серед найпоширеніших:

99 фактів продажу алкогольних напоїв за цінами, нижчими за встановлені мінімальні;

63 факти реалізації тютюнових виробів за цінами, вищими за максимальні;

45 фактів невидачі розрахункових документів або ведення обліку товарних запасів із порушеннями;

23 випадки реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

11 фактів торгівлі тютюновими виробами та 7 фактів продажу алкоголю без ліцензій;

та інші порушення.

Ринок підакцизних товарів залишається одним із найризиковіших, саме тут найчастіше виявляються спроби ухилення від сплати податків та реалізації нелегальної продукції. Тому податківці Тернопільщини й надалі триматимуть цю сферу під особливим контролем, щоб забезпечити рівні умови ведення бізнесу, чесну конкуренцію та стабільні надходження до бюджету.

