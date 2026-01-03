53 українців та українок із різних регіонів країни, в тому числі – представників Тернопільщини, відзначено державними нагородами. Про це йдеться в першому указі Президента Володимира Зеленського в 2026 році.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначено:

Володимира Симанишина – ветерана ЗСУ з Тернопільщини, який захищав Україну на Бахмутському та Луганському напрямках. У липні 2023 року зазнав поранення двох рук, через що довелося ампутувати кисті. Під час реабілітації почав писати картини. Відбулися персональні виставки «Життя з вірою в Перемогу» в містах України, Варшаві та Празі.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначено:

Олену Хмельницьку – голову ГО «Воїни Світла. Рубіжне» з Луганщини, яка займається арттерапією з військовими, що проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах Тернопільщини. Організація постійно підтримує різні підрозділи ЗСУ, доправляючи необхідне спорядження, амуніцію, техніку, медикаменти та інші засоби.

