Представників Тернопільщини відзначено державними нагородами
53 українців та українок із різних регіонів країни, в тому числі – представників Тернопільщини, відзначено державними нагородами. Про це йдеться в першому указі Президента Володимира Зеленського в 2026 році.
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначено:
Володимира Симанишина – ветерана ЗСУ з Тернопільщини, який захищав Україну на Бахмутському та Луганському напрямках. У липні 2023 року зазнав поранення двох рук, через що довелося ампутувати кисті. Під час реабілітації почав писати картини. Відбулися персональні виставки «Життя з вірою в Перемогу» в містах України, Варшаві та Празі.
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначено:
Олену Хмельницьку – голову ГО «Воїни Світла. Рубіжне» з Луганщини, яка займається арттерапією з військовими, що проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах Тернопільщини. Організація постійно підтримує різні підрозділи ЗСУ, доправляючи необхідне спорядження, амуніцію, техніку, медикаменти та інші засоби.