У листопаді 2025 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб в області становила 20 489 грн, що на 1,2% більше, ніж у попередньому місяці, та становило 75,4% відповідного показника по Україні (27 167 грн).

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Найвищий рівень зарплати зафіксовано серед працівників, зайнятих у сфері фінансової та страхової діяльності – 34 390 грн. Це у 1,7 раза більше за середній показник по області та майже у 4,3 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (8 000 грн).

Найнижчі нарахування платні зафіксовано у сфері функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 49,7% середнього показника по області і становили 10 174 грн.

Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області становила 21,8 млн грн.

Найбільший обсяг боргів зафіксовано у будівництві, де заборгованість склала 16,2 млн грн, що становить 74,5% від загальної суми.

