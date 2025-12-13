Жертвою шахрайства стала жителька обласного центру 2003 року народження. Зі слів заявниці, до неї з різних номерів зателефонував невідомий чоловік і представився працівником банку.

Під приводом нібито проведення банківських операцій та перевірки рахунку зловмисник шляхом обману переконав потерпілу самостійно перерахувати кошти. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У результаті жінка здійснила переказ 50 100 гривень зі свого банківського рахунку на рахунок шахрая. Лише згодом вона зрозуміла, що стала жертвою афери, та звернулася до поліції.

За даним фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.

Поліція нагадує:

працівники банків ніколи не телефонують з вимогою повідомити конфіденційні дані або самостійно перерахувати кошти;

не повідомляйте стороннім особам реквізити карток, CVV-коди, PIN-коди та коди з SMS;

у разі сумнівного дзвінка негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте до банку за офіційним номером;

у разі шахрайства негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

