На соціально-гуманітарному факультеті класичного університету Тернополя вручили сертифікати учасникам підвищення кваліфікації за загальною професійною (сертифікатною) программою «Спеціалізоване навчання з проведення програм, спрямованих на змінунасильницької поведінки кривдника».

Програму розроблено авторським колективом кафедри психології та соціальної роботи на чолі з професором Андрієм Гірняком. Вона базується на Типовій програмі для кривдників (затверджена наказом Міністерства соціальної політики України №1434 від 01.10.2018 р.) й охоплює п’ять змістових модулів: 1) насильство як соціокультурний феномен: основні атрибути і модуси; 2) зміст, методи і методики діагностики психоемоційного стану кривдника; 3) соціально-організаційні та психолого-педагогічні аспекти проведення мотиваційної бесіди/інтерв’ювання з кривдником; 4) зміст, форми і методи індивідуальної корекційної роботи з кривдником; 5) контент і напрями групової роботи з кривдниками.

Символічно, що вручення сертифікатів випав на останній день проведення Міжнародної акції «16 днів проти насильства», яка тривала в Україні з 25 листопада до 10 грудня.

Модераторами заходу стали директор обласного центру соціальних служб Тетяна Четвертак і виконувач обов’язків директора департаменту соціального захисту населення ОВА Уляна Ярощук. Вони зазначили, що суспільний запит на фахівців по роботі з кривдниками дуже великий і приємно констатувати, що саме Тернопільська область є лідером в Україні за кількістю підготовлених сертифікованих спеціалістів цього напряму.

За високу якість організації та фаховий рівень проведення курсів, спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, нагороджено грамотами ректора ЗУНУ, проф. О. М. Десятнюк і викладачів-тренерів, які були долучені до реалізації зазначеної програми: проф. А. Н. Гірняка, проф. І. І. Парфанович, доц. О. М. Яремко, доц. Л. Д. Романадзе, доц. Т. Л. Надвиничну, доц. М.Б. Бригадир, ст. викладача В. І. Пришляка, ст. викладачаА. Я. Парфанович, ст. викладача С. Р. Шеремета.

З вітальним словом до присутніх звернулася ректор Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк, яка зазначила, що адміністрація університету завжди сприяє різноманітним ініціативам місцевої влади та втіленню інноваційних проєктів, які поєднують академічні дослідження та прикладні практикоорієнтовані розвідки.

Висока якість підготовки фахівців по роботі з кривдниками у даному проєкті першочергово зумовлена унікальним складом мультидисциплінарної команди з числа науково-педагогічних працівників кафедри психології та соціальної роботи. Зокрема, до професійного вишколу слухачів курсів підвищення кваліфікації були залучені відомі адвокати, медіатори, медики (психіатри), сертифіковані психотерапевти, плеяда досвідчених психологів і соціальних педагогів, а також коучі центру резильєнтності ЗУНУ, які працюють за міжнародними протоколами Ізраїльської коаліції по роботі з травмою.

Запросив до співпраці та розповів присутнім про участь органів Нацполіції у роботі з кривдниками заступник начальника управління превентивної діяльності, начальник відділу дільничих інспекторів ГУНП в області Василь Дідух.

Участь у навчанні взяли представники майже усіх територіальних громад Тернопільщини (загалом 33 осіб), серед яких – професійні психологи, соціальні працівники, соціальні педагоги, юристи та інші фахівці.

Сертифікати вручили представникам таких міських, селищних і сільських рад: Тернопільська, Байковецька, Теребовлянська, Бережанська, Шумська, Чортківська, Кременецька, Підгаєцька, Зборівська, Коропецька, Скала-Подільська, Хоростківська, Нараївська, Товстенська, Гусятинська, Озернянська, Великодедеркальська, Купчинецька, Скориківська, Великоберезовицька, Почаївська, Збаразька, Заводська, Козлівська, Підволочиська, Іванівська, Більче-Золотецька, Мельниця-Подільська, Залозецька, Микулинецька, Васильковецька, Монастириська.

За позитивними відгуками учасників професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації «Спеціалізоване навчання з проведення програм, спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника» до ЗУНУ надійшли звернення щодо можливості проведення на комерційних засадах зазначеної програми у двох інших областях.

Подобається це: Подобається Завантаження…