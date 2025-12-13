Сімʼї, які постраждали від ракетного удару 19 листопада, отримали сертифікати на пральні машини. Це стало можливим завдяки благодійному фонду «Карітас-Тернопіль», Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ та всім небайдужим людям, які перерахували кошти на допомогу постраждалим на спеціальний рахунок благодійного фонду, повідомили в ТМР.

Сертифікати вручали в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. Митрополит Теодор особисто передав 120 сертифікатів на отримання пральних машин родинам і помолився за поранених, за спокій душ загиблих і за всіх, кого зачепила ця біда. Щиро дякуємо всім благодійникам, священнослужителям та кожному, хто долучився до цієї доброї справи.

