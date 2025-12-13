У Тернополі сім’ї, які постраждали через ворожу атаку 19 листопада, отримали сертифікати на пральні машини
Сімʼї, які постраждали від ракетного удару 19 листопада, отримали сертифікати на пральні машини. Це стало можливим завдяки благодійному фонду «Карітас-Тернопіль», Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ та всім небайдужим людям, які перерахували кошти на допомогу постраждалим на спеціальний рахунок благодійного фонду, повідомили в ТМР.
Сертифікати вручали в Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. Митрополит Теодор особисто передав 120 сертифікатів на отримання пральних машин родинам і помолився за поранених, за спокій душ загиблих і за всіх, кого зачепила ця біда. Щиро дякуємо всім благодійникам, священнослужителям та кожному, хто долучився до цієї доброї справи.