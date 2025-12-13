Військовослужбовця Олександра Пацулу – жителя Лопушненської громади Кременецького району Тернопільської області, бійця Десантно-штурмові війська (UA Air Assault Forces) нагородили «Хрестом Доблесті» від Міністерства оборони України.

Медаль «Хрест Доблесті» – це заохочувальна відзнака Міноборони. Вручається військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ за виняткову службову діяльність, під час воєнного стану, повідомили у Тернопільському ОТЦК та СП.

