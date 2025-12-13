Працівниками Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується безвісти зниклий Горощук Ігор Євгенійович, 18.08.1965 року народження, житель міста Чортків.

Чоловік у період з 17:00 години 10 грудня по 07:00 годину 11 грудня вийшов з місця свого проживання та дотепер не повернувся. Місце його перебування невідоме.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцезнаходження Горощука Ігоря Євгенійовича, просимо негайно повідомити за телефонами:

+38 (098) 743 71 78 або 102.

Будь-яка інформація може бути важливою. Просимо громадян не залишатися байдужими.

