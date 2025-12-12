У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66 років у Львові внаслідок хвороби помер народний артист України Степан Гіга.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на власні джерела.

Як зазначають журналісти, Степан Гіга помер у реанімації Першого медичного об’єднання міста Львова.

Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного. Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».

За заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга у 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького І ступеня, у листопаді 2005 – отримав срібний орден Андрея Первозванного ІІ ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006-го, йому вручили золотий орден Андрея Первозванного І ступеня.

19 листопада на офіційній сторінці артиста в інстаграмі з’явилась інформація про скасування найближчих концертів Степана Гіги. Усе через те, що артисту провели термінову операцію через хворобу.

Подобається це: Подобається Завантаження…