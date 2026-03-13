В Українському домі відбулася урочиста церемонія вшанування пам’яті військових, які загинули, захищаючи Україну. Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив рідним 16-ти загиблих військовослужбовців найвищу відзнаку міської ради – звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Всі нагороди присвоєні посмертно за мужність і героїзм у захисті територіальної цілісності країни.

Захід розпочався хвилиною мовчання на честь полеглих захисників. Під час виступу Сергій Надал підкреслив особливе значення відзнаки для громади.

«Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» – це найвища відзнака, яку наше місто може присвоїти. Ми сьогодні низько схиляємо голову перед світлою пам’яттю наших героїв. Розумію, що кожен день без них – це біль, який неможливо втамувати. Але ви маєте знати, що місто розділяє цей біль з вами і завжди пам’ятатиме ваших чоловіків, синів та батьків. Їхні імена назавжди вписані в історію нашого міста і країни, і на їхньому прикладі виховуватимуться майбутні покоління. Вічна пам’ять і слава загиблим героям», – зазначив міський голова.

Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:

АВРАМЧУК Олександр Володимирович, солдат;

АНДРУСИК Дмитро Степанович, майор;

ВОВК Віталій Володимирович, солдат;

ГРИЦИШИН Михайло Ігорович, солдат;

КИРИЧИНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, солдат;

КОСТЮК Дмитро Степанович, солдат;

ЛОГВІНОВ Сергій Миколайович, солдат;

ПАВУК Роман Ярославович, солдат;

ПАЗІНСЬКИЙ Сергій Володимирович, солдат;

РОМАНЮК Микола Леонідович, солдат;

САЛАВАГА Анатолій Романович, солдат;

СКОРОПЛЯС Андрій Андрійович, солдат;

СЛОБОДЯН Андрій Михайлович, старший лейтенант;

ЧУДИК Роман Ярославович, молодший сержант;

ШАПОВАЛОВ Олександр Володимирович, солдат;

ЯЩИЩАК Павло Мирославович, начальник групи.

Вічна пам’ять та шана військовослужбовцям, які загинули, захищаючи нашу країну та її майбутнє.