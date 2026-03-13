12 березня підрозділи ДСНС області ліквідували 11 пожеж, з яких 7 – у природних екосистемах. Загоряння сухої трави зафіксовано у Тернопільському та Чортківському районах.

Зокрема, у селі Долина Теребовлянської громади під час пожежі сухої трави травмувалася жінка, 1945 року народження. З опіками її госпіталізували до лікувального закладу.

Найбільша пожежа сухої рослинності сталася у селі Варваринці Микулинецької громади, де вогонь охопив близько 3 га території.

ДСНС вкотре нагадує: більшість пожеж у природних екосистемах виникають через спалювання сухої трави. Не паліть сухостій! Такі дії можуть призвести до трагічних наслідків.