Володимир Слома із села Теофіпілка Козівської громади захищав Україну на передовій. Та страшна війна обірвала життя солдата. Володимиру було лише 43 роки. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На жаль, Козівська громада втратила ще одного захисника. Захищаючи Україну, загинув житель села Теофіпілка, cолдат Слома Володимир Миколайович, 26.05.1982 року народження.

Життя бійця обірвалося 11 березня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Щиро співчуваємо всім рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!» – повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк.