У центрі Тернополя поліцейські затримали особу, причетну до пограбування.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру із заявою про відкрите викрадення у нього сорока тисяч гривень. Невідома особа на автовокзалі вирвала з рук потерпілого гроші та банківські картки.



У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили фігуранта, причетного до пограбування. Ним виявився 21-річний уродженець Запорізької області. Попередньо, раніше проблем із законом не мав.

Спільно з оперативниками управління карного розшуку фігуранта було затримано в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

