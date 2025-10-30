Поліцейські Тернополя розслідують шахрайство під приводом зміни кредитного ліміту.



Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До правоохоронців, 28 жовтня, звернулася жителька Тернополя із заявою про шахрайство. До потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилася менеджером з підтримки чат-боту одного з банків. Під приводом зміни статусу банківської картки та коригування кредитного ліміту зловмисник увійшов у довіру до дівчини.



У ході розмови шахрай переконав заявницю здійснити дві транзакції на банківський рахунок. У результаті потерпіла втратила 215 000 гривень.



За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

