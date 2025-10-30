Трагічна звістка надійшла у село Малий Ходачків – про передчасну загибель 34-річного Юрія Допіра, який вважався зниклим з травня цього року. На нього з надією чекали вдома маленька донечка Мирослава та дружина Мар’яна. Кожен день проходив у чеканні та молитві і рідних зі села Капустинці Збаразької громади, звідки родом військовослужбовець… Юрій був добрим, спокійним, товариським… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Великобірківська селищна рада глибоко сумує з приводу передчасної та трагічної смерті Допіри Юрія Васильовича, 16.04.1991 року народження, жителя села Капустинці, Збаразької ТГ, військовослужбовця В/Ч А 0222

В Юрія залишились дружина Мар’яна та донечка Мирослава, 2024 року народження, які є жителями села Малий Ходачків.

Селищний голова, депутатський корпус, староста Малоходачківського старостинського округу та весь колектив Великобірківської селищної ради висловлюють щирі слова співчуття рідним та близьким покійного.

Поділяємо ваш біль, підтримуємо вас у цю важку годину непоправної втрати.

Нехай Господь дарує сили пережити цю тяжку скорботу.

Вічна пам’ять і світлий спомин про померлого», – написали у Великобірківській громаді.

Юрій був добрим, спокійним, товариським. Дуже чекав на народження своєї донечки, яку любив понад усе.

Служив в лавах ЗСУ, В/Ч А 0222, був вірним Україні, служінню людям, своїй справі – військовому обов’язку захищати свій народ.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, а найперше дружині та донечці загиблого.

Світла пам`ять про нього збережеться навіки у серцях жителів нашого села та обох громад, Великобірківської та Збаразької.

Вічна і світла йому пам`ять.

Чин похорону – в п’ятницю, о 11:00 год.

Щиро сумуємо і схиляємо голови у скорботі.

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій…» – написала Світлана Гуменна.

