До лікарні із забоями та іншими тілесними ушкодженнями звернулася тернополянка, 1950 року народження. Травми отримала 29 жовтня у маршрутному автобусі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що потерпіла травмувалася, коли знаходилася у маршрутці MAN А78.



На вулиці Кривоноса водій невстановленого авто створив аварійну ситуацію і як наслідок – кермувальник маршрутки змушений був застосувати аварійне гальмування, аби уникнути зіткнення. Пасажирка не втрималася, впала та отримала тілесні ушкодження. Потерпілій надали меддопомогу без госпіталізації.



Поліцейські встановлюють особу водія-порушника. Триває перевірка.

