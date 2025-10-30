В аварії під час відпустки загинув військовий з Тернополя Сергій Козачук
«Пішов до лав небесних захисників наш земляк Козачук Сергій Петрович.
28 жовтня, перебуваючи у довгоочікуваній відпустці, Сергій помер у дорожньо-транспортній пригоді.
Доля жорстоко обірвала життя того, хто пройшов через випробування війни, мріючи про мирні дні з близькими.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.
«Прощання з моїм чоловіком КОЗАЧУКОМ СЕРГІЄМ ПЕТРОВИЧЕМ
«ЄТІ» 31 жовтня о 19:00 – панахида у Будинку Печалі (м.Тернопіль, вул, Микулинецька, 27).
1 листопада об 11:00 чин похорону у Будинку Печалі (м.Тернопіль, вул, Микулинецька, 27)
Колона супроводу від психоневрологічної лікарні о 14:00 31 жовтня», – написала дружина військового Інна Козачук.