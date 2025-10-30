психології, професора ВСІТ (Ванкувер, Канада), виконавчої директорки та співзасновниці канадської громадської організації Maple Hope Foundation Світлани Комінко з адміністрацією університету.

Під час зустрічі Світлана Комінко презентувала ініціативи Maple Hope Foundation у сфері підтримки ментального здоров’я, зокрема для жінок, дітей та підлітків, які Фундація впроваджує в Канаді з 2014 року. Вона також поділилася результатами програм, що діють в Україні з 2024 року, серед яких – психологічно-рекреаційна “Зціли серце матері” для дружин і матерів захисників України та освітня програма “Супровід у горюванні. Сучасні техніки допомоги та підтримки” для психологів і фахівців, які працюють із темою втрати.

У ході дискусії сторони обговорили можливість долучення ЗУНУ до консорціуму українських університетів, який братиме участь у грантових програмах щодо підготовки тренерів по травмі війни, а також проєктах Erasmus+ та психоедукаційних ініціативах, спрямованих на підтримку осіб, що переживають втрату. Також домовилися про реалізацію пілотних проєктів з подальшим масштабуванням успішних практик.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили розвитку міжнародного освітнього співробітництва. Зокрема, було запропоновано долучити університет до проєкту COIL (Collaborative Online International Learning) з метою створення курсу з міжнародного менеджменту за участі фахівців із Канади, Швейцарії та України.

COIL – це інноваційна модель спільного міжнародного онлайн-навчання, у межах якої викладачі та студенти з різних країн разом працюють над навчальними модулями. Формат передбачає онлайн-взаємодію, спільне викладання та виконання завдань, що сприяє розвитку міжкультурної комунікації, глобального мислення та формуванню сучасних професійних компетенцій студентів.

Під час зустрічі ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк, проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц та директор ННІМВ ім. Б.Д. Гаврилишина Людмила Гаврилюк-Єнсен обговорили важливість формування культури турботи про людей, які переживають втрату, зокрема у трудових колективах. Безпечний простору, підтримка колег і створення сприятливого соціально-психологічного клімату сприяють зціленню, підвищенню продуктивності та згуртованості команди.

