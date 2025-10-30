Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив зміни у режимі роботи парковки на вулиці Замковій (біля РК «Максим»), щоб покращити організацію платного паркування в місті.

Тепер ця парковка працює щоденно та цілодобово, включно зі святковими днями та релігійними святами, за винятком неділі. Раніше вона не працювала у I-му та IV-му кварталах року, а в інші періоди діяла лише до 22:00.

Таким чином водії тепер можуть залишати свій транспортний засіб на парковці на вулиці Замковій у будь-яку годину доби, крім неділі.

Окрім зміни режиму роботи, на цьому ж майданчику для паркування виконавчий комітет оголосив конкурс з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів. Загальна кількість машиномісць на парковці становить 15, із них 13 – призначені для платного паркування.

