У селі Соколів, Золотниківська ТГ, Тернопільський район 29 жовтня вогнеборці ліквідували масштабну пожежу приватного житлового будинку.

Площа загоряння становила 60 м кв. Полум’я знищило твердопаливний котел, електроінструмент, меблі, речі домашнього вжитку, а також легковий автомобіль «Chery Amulet».

Завдяки рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню – врятовано дві будівлі та ще один автомобіль, повідомили в обласній ДСНС.

У Тернополі на вулиці Старий Ринок займання сталося у квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку.

Вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку.

Площа пожежі – 7 м кв. Рятувальники не допустили поширення вогню на сусідні квартири – врятовано житловий будинок.

