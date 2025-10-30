На Тернопільщині горіли житловий будинок та квартира в 5-поверхівці
У селі Соколів, Золотниківська ТГ, Тернопільський район 29 жовтня вогнеборці ліквідували масштабну пожежу приватного житлового будинку.
Площа загоряння становила 60 м кв. Полум’я знищило твердопаливний котел, електроінструмент, меблі, речі домашнього вжитку, а також легковий автомобіль «Chery Amulet».
Завдяки рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню – врятовано дві будівлі та ще один автомобіль, повідомили в обласній ДСНС.
У Тернополі на вулиці Старий Ринок займання сталося у квартирі на п’ятому поверсі житлового будинку.
Вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку.
Площа пожежі – 7 м кв. Рятувальники не допустили поширення вогню на сусідні квартири – врятовано житловий будинок.