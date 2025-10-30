Погода у листопаді 2025 року розділиться на два періоди.

У другій половині місяця очікується прохолодна погода. Про це повідомила у коментарі Погода УНІАН розповіла Наталія Голеня, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.

З її слів, листопад в більшості областей України в цілому буде “вищий за норму”.

“Від 1-го до 2-х градусів. Захід – навіть тепліше, а схід – близько до норми. Тобто на сході буде найпрохолодніше, а на заході – найтепліше. І проміжна зона між ними – це десь 1,5 градуси, 1-2 градуси вище за норму”, – сказала експертка.

Голеня зауважила, що погода в листопаді не буде однорідною.

“Буде період прохолодної погоди. За розрахунками, це десь друга половина місяця. Буде більш прохолодна. І особливо це схід або лівобережна частина території України. А на заході залишається практично весь місяць в теплій повітряній масі”, – розповіла метеорологиня.

В першій половині листопада погода буде такою ж, як зараз.

Стосовно опадів у листопаді, то вони наразі очікуються близькими до норми. Водночас, за деякими розрахунками, може бути й дефіцит опадів, дещо нижче за норму.

“В принципі, початок листопада, особливо перша декада, нібито має бути теплою… Друга половина, радше, буде прохолодною. Може, там середньодобова температура в якийсь період буде і нижча за норму”, – сказала Голеня.

