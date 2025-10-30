Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи більше 2,6 тисяч вакансій від роботодавців області. І що важливо – майже 40 відсотків вакансій передбачає заробітну плату вищу за середню по регіону.

Про це повідомили у відділі комунікацій Тернопільського ОЦЗ.

Де найбільше потрібні працівники?

Найвищий попит є у таких сферах: переробна промисловість, освіта, торгівля; охорона здоров’я та соціальна допомога, транспорт.

ТОП-10 вакансій жовтня

Оператор та машиніст(кочегар) котельні, водій, лікар, продавець, медсестра, слюсар, підсобний робітник, кухар, вантажник, вчитель, прибиральник службових і виробничих приміщень, електромонтер.

Професії-лідери за рівнем зарплат

40-60 тис. грн – головний бухгалтер, водії автотранспортних засобів (на окремих підприємствах), монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій, експедитори, шліфувальники, головні художники-конструктори (дизайнери), складальники виробів, інженер з транспорту, бетоняр;

31-39 тис. грн – монтажники, водії навантажувача, керуючий магазином, електрогазозварник, виконавець робіт, менеджер (управитель) з персоналу, складальники електричних машин та апаратів, оператор верстатів з програмним керуванням;

30 тис. грн – слюсарі-ремонтники, машиністи екскаватора, інженер-будівельник, машиніст крана (кранівник), драпірувальник, бетоняр, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, апаратник стерилізації консервів (виробництво м’ясних та рибних продуктів), арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи), друкар флексографічного друкування, ливарник пластмас, керуючий відділенням,;

26-29 тис. грн – інженер-технолог, монтажник устаткування зв’язку, електрик цеху, фахівець, начальник відділу охорони праці, касир-операціоніст, водії тролейбуса, монтажники-складальники металопластикових конструкцій, інспектор з кадрів, оператори лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів), вантажники, машиніст екскаватора та ін.

Загалом рівень заробітної плати залежить від кваліфікації працівника та характеру виконуваних обов’язків.

Де дізнатися більше?

З інформацією про вакансії можна ознайомитись на «Єдиному порталі вакансій», що розміщений на сайті Державної служби зайнятості та у мобільному застосунку Державної служби зайнятості, з якого також можна знайти не лише вакансії, а ще й отримати інформацію про послуги служби зайнятості, які вас зацікавили. Або ж звертайтеся у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, телефон «гарячої лінії»: (063) 576-57-56.

