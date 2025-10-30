Вересень і жовтень у бібліотеці ім. Л. Каніщенка ЗУНУ перетворилися на справжній марафон знайомств із книжковим світом – 93 бібліоуроки для першокурсників усіх факультетів, інститутів та ВСП Фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ стали першими кроками молоді до академічної культури університету. Це були не просто екскурсії, а захопливі мандрівки крізь структуру книгозбірні: відділи комплектування, обробки, інформаційно-технічний сектор, читальні зали для студентів, викладачів та аспірантів, іноземної літератури, абонементи наукової та художньої літератури – кожен простір відкривав нову грань бібліотечного життя.

Студенти не лише дізналися, як користуватися фондами, а й занурилися у віртуальний світ бібліотеки. Вони навчилися працювати зі спеціалізованою програмою УФД/Бібліотека, досліджували електронний каталог, відкривали для себе репозитарій – справжню скарбницю дисертацій, монографій, наукових праць викладачів, кваліфікаційних робіт та методичних матеріалів.

Окрему увагу було приділено віртуальній довідковій службі – онлайн-помічнику, який допомагає знайти потрібну інформацію, скласти бібліографічний опис, підібрати літературу до курсової чи реферату. Цей сервіс відкритий для всіх, незалежно від віку, освіти чи місця проживання – головне, мати запит і бажання шукати.

А читальний зал для студентів – це не просто місце для навчання. Це простір культури, де можна не лише читати, а й зустрічатися з відомими особистостями Тернопільщини, брати участь у вікторинах, квестах, переглядати фільми, співати в караоке чи просто проводити час із користю. Тут книжки оживають, а знання набувають емоційного забарвлення.

