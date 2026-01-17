Українець Андрій Мандзій виборов другу перемогу на етапі Кубка націй з санного спорту. Сталося це на змаганнях в німецькому Обергофі напередодні старту Кубка світу.

В Обергофі відбулися змагання в рамках Кубка націй з санного спорту. У межах турніру визначили призерів серед чоловіків в одномісних санах, а також учасників Кубка світу.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За підсумками змагань Андрій Мандзій здобув золоту нагороду, подолавши трасу за 43.241 секунди. Українець випередив найближчого конкурента Матеуша Соховича з Польщі на 0.104 секунди, а бронзову медаль завоював швед Сванте Кохала.

Кубок націй. Обергоф. Одномісні сани (чоловіки)

Андрій Мандзій (Україна) – 43.241 секунди

Матеуш Сохович (Польща) +0.104

Сванте Кохала (Швеція) +0.236

Перемога в Обергофі принесла Мандзію друге “золото” Кубка націй в кар’єрі. Попередню золоту нагороду, яка стала дебютною, українець здобув минулого тижня на етапі у Вінтерберзі.

У санкарів офіційно завершився кваліфікаційний період на Олімпійські ігри-2026. За його підсумками Україна здобула рекордні десять ліцензій у цьому виді спорту. Зимові Олімпійські ігри відбудуться впродовж 6-22 лютого в Італії.

Андрій Мандзій – уродженець Кременця, вихованець Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності.