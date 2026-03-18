Шахраї знову атакують бізнес Тернопільщини: яка схема
Податкова служба Тернопільщини фіксує нову хвилю шахрайських схем.
Про це розповіли у головному управлінні ДПС у Тернопільській області.
Підприємцям телефонують невідомі, представляються нібито посадовими особами управління ДПС чи їхніми довіреними особами і вимагають гроші.
Зокрема, цього разу звернення надходять із номерів: 0976770123, 0966528768, 0966528925.
Сценарії різні: «вирішити питання перевірки», «термінова допомога», «підтримка на потреби».
“Податкова служба ніколи не телефонує з проханнями про гроші, не вирішує питання «неофіційно», не використовує приватні номери для звернень”, — застерегли в ДПС.
Податківці нагадують, що вся комунікація відбувається виключно через офіційні канали: Електронний кабінет платника, офіційне листування з КЕП, Центри обслуговування платників.
Що робити, якщо отримали такий дзвінок?
Не перераховуйте кошти, не повідомляйте жодних персональних чи банківських даних.
Зафіксуйте номер і зверніться до правоохоронців, повідомте податкову службу.